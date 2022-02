Atelier récup tissus Saint-Martin-des-Champs Saint-Martin-des-Champs Catégories d’évènement: Finistère

Saint-Martin-des-Champs

Atelier récup tissus Saint-Martin-des-Champs, 26 février 2022, Saint-Martin-des-Champs. Atelier récup tissus Saint-Martin-des-Champs

2022-02-26 – 2022-02-26

Saint-Martin-des-Champs Finistère Saint-Martin-des-Champs Vous avez envie de réduire vos déchets en cuisine ? Vous avez des vieux vêtements à recycler ?

L’atelier récup’tissus du samedi 26 février est fait pour vous ! sur inscription mediatheque@ville-stmartin29.fr +33 2 98 15 20 90 Vous avez envie de réduire vos déchets en cuisine ? Vous avez des vieux vêtements à recycler ?

L’atelier récup’tissus du samedi 26 février est fait pour vous ! sur inscription Saint-Martin-des-Champs

dernière mise à jour : 2022-02-21 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Saint-Martin-des-Champs Autres Lieu Saint-Martin-des-Champs Adresse Ville Saint-Martin-des-Champs lieuville Saint-Martin-des-Champs Departement Finistère

Saint-Martin-des-Champs Saint-Martin-des-Champs Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-martin-des-champs/

Atelier récup tissus Saint-Martin-des-Champs 2022-02-26 was last modified: by Atelier récup tissus Saint-Martin-des-Champs Saint-Martin-des-Champs 26 février 2022 finistère Saint-Martin-des-Champs

Saint-Martin-des-Champs Finistère