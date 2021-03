Sauvian Sauvian 34410, Sauvian ATELIER RECUP’ Sauvian Catégories d’évènement: 34410

Sauvian

ATELIER RECUP’, 24 mars 2021-24 mars 2021, Sauvian. ATELIER RECUP’ 2021-03-24 – 2021-03-24

Sauvian 34410 Sauvian La médiathèque propose aux jeunes dès 10 ans un atelier « pliage de livres en hérisson » : une manière ludique de recycler les vieux livres usagers.

+33 4 67 39 91 72 https://www.ville-sauvian.fr/bibliotheque/

