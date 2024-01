Atelier récup Carnaval ZA de l’écu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin, samedi 3 février 2024.

Atelier récup Carnaval ZA de l’écu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône

Samedi 3 février, venez à la ressourcerie créer l’accessoire ULTIME pour Carnaval ! Que dis-je… Ces lunettes sont un costume à elles toutes seules !

Sous l’oeil attentif de notre animatrice Astrig, vous aurez à votre disposition tout le matériel possible et imaginable pour libérer votre créativité et en mettre plein les yeux au défilé de Mardi Gras. EUR.

ZA de l’écu Ressourcerie Res’urgence

Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté a.balian@res-urgence.org

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03

fin : 2024-02-03



