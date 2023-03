L’Art et la Matière pour Sublimer votre quotidien atelier RECREALISE, 31 mars 2023, Barby.

L’Art et la Matière pour Sublimer votre quotidien 31 mars – 2 avril atelier RECREALISE

L’Atelier Récréalise, reçoit cette année, deux artistes d’exception présentant leur savoir-faire, par une exposition et des démonstrations gratuites. L’atelier sera ouvert au public (entrée libre) les vendredi 31 mars, samedi 1er et dimanche 2 avril 2023 de 10h à 19 heures. Des démonstrations et des ateliers libres vous sont proposés entre 14h et 18h, afin d’expérimenter chaque technique et ramener chez vous, les objets réalisés. Ces ateliers sont d’une durée d’1h. Ils est prudent de s’inscrire au 0677131196, afin de réserver votre place (places limitées).

Vous aurez ainsi, la possibilité de découvrir

– le cyanotype avec Laetitia » l’heure bleue » (Le cyanotype est un procédé photographique monochrome négatif ancien, par le biais duquel on obtient un tirage photographique bleu de Prusse, bleu cyan).

– le chantournage de bois avec Pacôme « A travers bois » (découpage du bois à l’aide d’une scie à chantourner… en 3D)

– modelage-sculpture -poterie avec moi-même Lise « Récréalise » mais aussi, vitrail, mosaïque.

Laetitia, Pacôme et moi-même, seront très heureux de vous recevoir dans une ambiance conviviale. Venez nombreux. N’hésitez pas à partager l’info !

A très bientôt.

