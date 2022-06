Atelier : reconstitutions et récits imaginaires

2022-07-25 – 2022-07-25 Cet été, autour de l'exposition Exhumer le futur, La Kunsthalle propose les ateliers Reconstitutions et récits imaginaires menés par des artistes. Les ateliers Reconstitutions et récits imaginaires interrogent les participants sur la place laissée à l'imaginaire dans l'interprétation d'un vestige. Reconstituer une œuvre ou un objet c'est d'abord s'appuyer sur des connaissances du sujet, de son contexte, de son usage, mais c'est aussi laisser libre court à beaucoup d'imagination. Dès lors que la reconstitution ne s'inscrit pas dans un contexte scientifique cette imagination peut être débordante et donner naissance à des objets fous et débridés. C'est ce plaisir de la reconstruction et de la réinterprétation que les participants aux ateliers seront invités à découvrir en partant de vestiges contemporains. Ils prendront ainsi la place des archéologues du futur et inventeront une histoire des objets et de leurs usages au 21ème siècle. Atelier textile d'Aurélien Finance et Ivette Olmedo. Tous publics à partir de 7 ans. +33 3 69 77 66 47

