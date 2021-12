Raedersdorf Raedersdorf Haut-Rhin, Raedersdorf Atelier reconnexion – Coaching de groupe en pleine nature Raedersdorf Raedersdorf Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Raedersdorf

Atelier reconnexion – Coaching de groupe en pleine nature Raedersdorf, 17 juin 2022, Raedersdorf. Atelier reconnexion – Coaching de groupe en pleine nature Raedersdorf

2022-06-17 08:45:00 – 2022-06-17 12:00:00

Raedersdorf Haut-Rhin Raedersdorf Retrouver du lien entre le SOI, le NOUS et la nature en pleine nature à travers le coaching et le bien être en groupe de 5 à 15 personnes – Inscription au 06 36 11 84 17 Raedersdorf

dernière mise à jour : 2021-12-13 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Raedersdorf Autres Lieu Raedersdorf Adresse Ville Raedersdorf lieuville Raedersdorf