Atelier reconnexion – Coaching de groupe en pleine nature Heimersdorf, 10 juin 2022, Heimersdorf.

Atelier reconnexion – Coaching de groupe en pleine nature Heimersdorf

2022-06-10 08:15:00 – 2022-06-10 12:00:00

Heimersdorf Haut-Rhin Heimersdorf

EUR L’objectif de ces ateliers est de retrouver du lien entre le SOI, le NOUS et la nature à travers 3h à 3h30 d’atelier en pleine nature, à travers le coaching et le bien être en groupe de 5 à 15 personnes, selon les étapes suivantes :

15 mn d’étirements corporels (exercices d’assouplissement et d’échauffements)

60 à 90 mn de balade, avec un rythme lent, propice aux échanges, avec selon les sites (parcours entre 1.5 km et 6 km)

15 mn de méditation

30 mn de découverte des plantes et de leurs bienfaits à travers la phytothérapie ou 30 mn d’exercices de coaching « brise-glace » appelé ICEBREAKER

15 mn de DO’in (technique japonaise d’automassage)

15min HISTOIRE courte en lien avec une parabole (selon la durée du circuit)

sur circuits balisés, essentiellement dans le secteur du Sundgau, accessibles à tous, sauf avis médical, groupe 5 à 15 personnes.

Équipement nécessaire : tapis de sol, bonne chaussures, tenue de sport, protection solaire ou K-way, selon météo, un en-cas (fruits secs si baisse de glycémie…), sac à dos, carnet de note et stylo et surtout BONNE HUMEUR !

INSCRIPTION OBLIGATOIRE : coachingemoi@gmail.com ou 06 36 11 84 17

