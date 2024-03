Atelier « récompenses sportives » par Sylvie Valdher Archéo’site Les Rues-des-Vignes, mercredi 24 avril 2024.

Atelier « récompenses sportives » par Sylvie Valdher Découvrez l’univers des récompenses sportives lors de cet atelier captivant animé par Sylvie Valdher. Explorez l’histoire et la signification des trophées et médailles dans le monde du sport ! » Mercredi 24 avril, 09h00 Archéo’site

Début : 2024-04-24T09:00:00+02:00 – 2024-04-24T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-24T09:00:00+02:00 – 2024-04-24T18:00:00+02:00

Participez à un atelier passionnant sur les récompenses sportives, dirigé par Sylvie Valdher.

Plongez dans l’univers des trophées, médailles et autres distinctions qui marquent le monde du sport. À travers des présentations interactives et des discussions animées, découvrez l’histoire fascinante et la signification symbolique de ces récompenses. Que vous soyez un passionné de sport ou simplement curieux de mieux comprendre les traditions qui entourent les compétitions sportives, cet atelier vous promet une expérience enrichissante et divertissante. Ne manquez pas cette opportunité de percer les secrets des récompenses sportives en compagnie de Sylvie Valdher ! »

Informations pratique :

Mercredi 24 avril

Horaires : 09 h à 12 h / 14 h à 18 h

Archéo’site 882 Rue Haute, 59258 Les Rues-des-Vignes Les Rues-des-Vignes 59258 Nord Hauts-de-France

