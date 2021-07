Toujouse Musée du paysan Gascon Gers, Toujouse Atelier récolte du miel et dégustation Musée du paysan Gascon Toujouse Catégories d’évènement: Gers

Toujouse

Atelier récolte du miel et dégustation Musée du paysan Gascon, 19 septembre 2021, Toujouse. Atelier récolte du miel et dégustation

Musée du paysan Gascon, le dimanche 19 septembre à 15:00 Adulte : 4€, enfant (6-12 ans) : 2€

Dans le cadre de l’exposition “Au rucher du Musée”, assistez à la récolte du miel en compagnie d’apiculteurs locaux. Commentaires avec échanges puis dégustation. Musée du paysan Gascon 32240 Toujouse Toujouse Gers

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00

Musée du paysan Gascon Adresse 32240 Toujouse Ville Toujouse