En immersion au cœur de l’exposition « _Memoria : récits d’une autre Histoire_ », venez explorer les œuvres par le biais de la danse. À travers des improvisations, des interactions et des mises en situation proposées par Auguste Ouéradraogo ou Bienvenue Bazié, tous deux danseurs-chorégraphes, cet atelier est l’occasion de découvrir via le corps une sélection d’œuvres.

3€ par participant

Atelier Récits dansés et imaginaires partagés en lien avec l’exposition “Memoria : récits d’une autre Histoire” le samedi 9 octobre à 15h au Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA. La MÉCA 54 Quai de Paludate, 33800 Bordeaux Bordeaux Bordeaux Sud Gironde

2021-10-09T15:00:00 2021-10-09T16:00:00

