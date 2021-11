Martigues EPN - Médiathèque Louis Aragon Bouches-du-Rhône, Martigues Atelier “Recherche d’emploi / Reconversion professionnelle” EPN – Médiathèque Louis Aragon Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Atelier “Recherche d’emploi / Reconversion professionnelle” EPN – Médiathèque Louis Aragon, 18 novembre 2021, Martigues. Atelier “Recherche d’emploi / Reconversion professionnelle”

du jeudi 18 novembre au vendredi 19 novembre à EPN – Médiathèque Louis Aragon

Une occasion d'aborder ensemble quelques techniques et pratiques numériques utiles pour sa recherche d'emploi. Vous souhaitez un CV attratif ? Vous voulez acquérir une meilleure connaissance des réseaux spécialisés et optimiser vos recherches sur Internet ? Cet atelier est fait pour vous. _Apprendre, comprendre, créer et échanger_ _Cette activité fait partie de l'ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues._ _Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau._ _Il s'agit d'ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques._

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-18T10:00:00 2021-11-18T12:00:00;2021-11-19T10:00:00 2021-11-19T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu EPN - Médiathèque Louis Aragon Adresse Quai des Anglais, 13500, Martigues Ville Martigues lieuville EPN - Médiathèque Louis Aragon Martigues