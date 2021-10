ATELIER : RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE ET VIE TERRESTRE Château-Gontier-sur-Mayenne, 3 novembre 2021, Château-Gontier-sur-Mayenne.

ATELIER : RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE ET VIE TERRESTRE Saint-Fort 13, quater, rue Félix Marchand Château-Gontier-sur-Mayenne

2021-11-03 – 2021-11-03 Saint-Fort 13, quater, rue Félix Marchand

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

4 4 EUR Pendant les vacances de la Toussaint, Laurine, Albane et Cloé, 3 étudiantes en master Écologie et Développement Durable à l’Université Catholique de l’Ouest vous proposent des ateliers de sensibilisation sur le thème du réchauffement climatique et de la vie terrestre.

Des ateliers à destination des enfants avec une initiation à la prise en charge d’animaux blessés et des ateliers pour les plus grands : calculez votre empreinte alimentaire et découvrez quels sont les impacts planétaires liés à notre alimentation.

Ateliers compris dans le billet d’entrée ou atelier seul (4 €) .

Nombre de places limité / Uniquement sur réservation par téléphone au 02.43.07.24.38

Respect des mesures sanitaires en vigueur.

A l’occasion des vacances de la Toussaint Le refuge de l’Arche vous propose des ateliers pour toute la famille pour se sensibiliser et non se culpabiliser !

info@refuge-arche.org +33 2 43 07 24 38 https://www.refuge-arche.org/

