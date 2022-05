Atelier “Recettes sauvages”, 21 juillet 2022, .

Atelier “Recettes sauvages”

2022-07-21 – 2022-07-21

On échange des recettes, on cuisine et on découvre les goûts sublimes que nous offre dame Nature : pesto , limonade , beurre au fleurs ….. de belles saveurs qui viennent réveillées les papilles ! Avec Amélie de l’Association Bâtir vivant Rendez-vous jeudi 21 juillet dès 17h30! Durée : 2h – Dès 8 ans – Salle Famille Plus Tarif : 11€/personne et tarif famille : 9€/personne (dès 2 personnes inscrites de la même famille)Réservations et informations à l’Office de Tourisme : 04 66 24 42 41

Droits gérés

dernière mise à jour : 2022-03-28 par