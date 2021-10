Ramonville-Saint-Agne Place Jean-Jaurès Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Atelier réaménagement de la place Jean Jaurès Place Jean-Jaurès Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Ramonville-Saint-Agne

Atelier réaménagement de la place Jean Jaurès Place Jean-Jaurès, 8 novembre 2021, Ramonville-Saint-Agne. Atelier réaménagement de la place Jean Jaurès

Place Jean-Jaurès, le lundi 8 novembre à 16:00

Donnez votre avis, proposez vos idées ! ————————————— ### Rendez-vous lundi 8 novembre 2021 entre 16h et 19h devant la médiathèque. L’équipe du projet vous invite à échanger de manière libre et spontanée sur place (devant la médiathèque) : recueil de vos avis sur l’actuelle place et de vos attentes autour des questions de l’aménagement, du confort d’usages, de l’accessibilité, de l’animation pour construire la future place Jean Jaurès. [**PLUS D’INFORMATIONS SUR LE PROJET**](https://www.ramonville.fr/vie-municipale/projets-et-actions/amenagement-du-territoire/place-jean-jaures)

Gratuit

Un atelier de concertation est ouvert aux Ramonvillois.es, usagers de la place, associations pour construire ensemble la future place Jean Jaurès. Place Jean-Jaurès Place Jean-Jaurès, 31520 Ramonville Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-08T16:00:00 2021-11-08T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Autres Lieu Place Jean-Jaurès Adresse Place Jean-Jaurès, 31520 Ramonville Saint-Agne Ville Ramonville-Saint-Agne lieuville Place Jean-Jaurès Ramonville-Saint-Agne