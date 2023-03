ATELIER RÉALITÉ VIRTUELLE – MONTARNAUD Montarnaud Montarnaud Catégories d’Évènement: Hérault

Montarnaud

ATELIER RÉALITÉ VIRTUELLE – MONTARNAUD, 1 avril 2023, Montarnaud

2023-04-01

Hérault Montarnaud En enfilant un casque, vous allez être immergés dans un monde virtuel créé de toute pièce. L’expérience sera visuelle et auditive.

Voler comme un oiseau, se retrouver dans la peau d’un robot, faire face à un grand requin blanc, dévaler des kilomètres de bitume sur une planche de stake…Laissez-vous surprendre. Une expérience à vivre ! +33 4 67 55 48 16 Laure Arcizewski

