Atelier Réalité Virtuelle : JobSimulator

Atelier Réalité Virtuelle : JobSimulator, 21 septembre 2022, . Atelier Réalité Virtuelle : JobSimulator



2022-09-21 14:00:00 – 2022-09-21 16:00:00 JobSimulator : entrez dans la peau d’un cuisinier, mécanicien, secrétaire et caissier. JobSimulator : entrez dans la peau d’un cuisinier, mécanicien, secrétaire et caissier. JobSimulator : entrez dans la peau d’un cuisinier, mécanicien, secrétaire et caissier. dernière mise à jour : 2022-07-06 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville