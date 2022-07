Atelier Réalité Virtuelle : Fruit ninja 2 Arcachon Arcachon Catégories d’évènement: Arcachon

Gironde

Atelier Réalité Virtuelle : Fruit ninja 2 Arcachon, 27 juillet 2022, Arcachon. Atelier Réalité Virtuelle : Fruit ninja 2

22 Boulevard du Général Leclerc Espace Gaming Arcachon Gironde Espace Gaming 22 Boulevard du Général Leclerc

2022-07-27 14:00:00 – 2022-07-27 16:00:00

Espace Gaming 22 Boulevard du Général Leclerc

Arcachon

Gironde Fruit Ninja 2 : brisez un max de fruits dans un temps limité Fruit Ninja 2 : brisez un max de fruits dans un temps limité +33 5 57 52 98 88 Fruit Ninja 2 : brisez un max de fruits dans un temps limité LIBRE DE DROIT

Espace Gaming 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon

dernière mise à jour : 2022-07-06 par

Détails Catégories d’évènement: Arcachon, Gironde Autres Lieu Arcachon Adresse Arcachon Gironde Espace Gaming 22 Boulevard du Général Leclerc Ville Arcachon lieuville Espace Gaming 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon Departement Gironde

Arcachon Arcachon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arcachon/

Atelier Réalité Virtuelle : Fruit ninja 2 Arcachon 2022-07-27 was last modified: by Atelier Réalité Virtuelle : Fruit ninja 2 Arcachon Arcachon 27 juillet 2022 22 Boulevard du Général Leclerc Espace Gaming Arcachon Gironde

Arcachon Gironde