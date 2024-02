Atelier réalité virtuelle Castets, mercredi 13 mars 2024.

Atelier en réalité virtuelle avec l’association Itsas Arima

Un atelier d’immersion dans l’univers des dauphins grâce à des casques de réalité virtuelle et des jeux de sensibilisations pour connaitre les impacts de notre quotidien sur l’océan et sur les mammifères marins.

Un atelier où l’on apprend, on s’émerveille au milieu des animaux et on s’amuse !

à partir de 5 ans.

Informations et inscriptions au 06 12 59 74 25.

Gratuit. EUR.

Début : 2024-03-13 09:30:00

fin : 2024-03-13 11:30:00

Salle du Barrat

Castets 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement Atelier réalité virtuelle Castets a été mis à jour le 2024-02-23 par Côte Landes Nature Tourisme