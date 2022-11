Atelier : « réalisez une étiquette de vin en souvenir du millésime 2022 » Beaune Beaune Catégories d’évènement: 21200

Beaune

Atelier : « réalisez une étiquette de vin en souvenir du millésime 2022 » Beaune, 19 novembre 2022, Beaune. Atelier : « réalisez une étiquette de vin en souvenir du millésime 2022 »

24 Rue Paradis Hôtel des Ducs de Bourgogne – Musée du Vin Beaune 21200 Hôtel des Ducs de Bourgogne – Musée du Vin 24 Rue Paradis

2022-11-19 14:00:00 – 2022-11-20 17:00:00

Hôtel des Ducs de Bourgogne – Musée du Vin 24 Rue Paradis

Beaune

21200 6 EUR À l’occasion de la plus célèbre vente de charité vinicole au monde, les musées de Beaune participent aux festivités avec un programme immersif autour de l’art et du vin en Bourgogne.

Partez à la découverte des secrets des étiquettes de vin : l’importance des noms des climats, les mentions légales ou encore du rôle du graphisme choisi. Lors de cet atelier, petits et grands réveilleront l’artiste qui sommeille en eux en créant une étiquette unique, en souvenir de la 162e Vente des Vins des Hospice. culture@mairie-beaune.fr +33 3 80 22 08 19 https://www.beaune.fr/ Hôtel des Ducs de Bourgogne – Musée du Vin 24 Rue Paradis Beaune

dernière mise à jour : 2022-11-09 par

Détails Catégories d’évènement: 21200, Beaune Autres Lieu Beaune Adresse Beaune 21200 Hôtel des Ducs de Bourgogne - Musée du Vin 24 Rue Paradis Ville Beaune lieuville Hôtel des Ducs de Bourgogne - Musée du Vin 24 Rue Paradis Beaune Departement 21200

Beaune Beaune 21200 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaune/

Atelier : « réalisez une étiquette de vin en souvenir du millésime 2022 » Beaune 2022-11-19 was last modified: by Atelier : « réalisez une étiquette de vin en souvenir du millésime 2022 » Beaune Beaune 19 novembre 2022 21200 24 Rue Paradis Hôtel des Ducs de Bourgogne - Musée du Vin Beaune 21200 Beaune

Beaune 21200