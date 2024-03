ATELIER REALISER SA CEINTURE EN CUIR ATELIERS DES CAILLOUX Cultivons les Cailloux Ancenis-Saint-Géréon, mercredi 6 mars 2024.

ATELIER REALISER SA CEINTURE EN CUIR ATELIERS DES CAILLOUX Cultivons les Cailloux Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Les ateliers des Cailloux sont des temps réguliers pour gagner en autonomie, pour transformer et recycler, pour découvrir des choses nouvelles, pour tisser du lien et se faire du bien !

Atelier animé par MiL.

Pour plus d’informations et pour connaître les tarifs contactez Cultivons les Cailloux. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 15:00:00

fin : 2024-03-06 16:30:00

Cultivons les Cailloux 119 Rue des Douves

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire ateliers@cultivonslescailloux.org

