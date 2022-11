Atelier : Réaliser des décorations de Noël Ouistreham Ouistreham Catégories d’évènement: Calvados

Ouistreham

Atelier : Réaliser des décorations de Noël Ouistreham, 7 décembre 2022, Ouistreham. Atelier : Réaliser des décorations de Noël

11 rue des Arts Le Pavillon Ouistreham Calvados Le Pavillon 11 rue des Arts

2022-12-07 14:00:00 – 2022-12-07 16:00:00

Le Pavillon 11 rue des Arts

Ouistreham

Calvados Ouistreham Venez réaliser vos décorations de Noël en utilisant la découpe laser.

Venir avec planche une de medium en 5mm. Venez réaliser vos décorations de Noël en utilisant la découpe laser.

Venir avec planche une de medium en 5mm. +33 2 31 25 51 60 https://www.lelien-ouistreham.fr/le-pavillon/ Le Pavillon 11 rue des Arts Ouistreham

dernière mise à jour : 2022-11-21 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Ouistreham Autres Lieu Ouistreham Adresse Ouistreham Calvados Le Pavillon 11 rue des Arts Ville Ouistreham lieuville Le Pavillon 11 rue des Arts Ouistreham Departement Calvados

Ouistreham Ouistreham Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ouistreham/

Atelier : Réaliser des décorations de Noël Ouistreham 2022-12-07 was last modified: by Atelier : Réaliser des décorations de Noël Ouistreham Ouistreham 7 décembre 2022 11 rue des arts Le Pavillon Ouistreham Calvados Calvados Ouistreham

Ouistreham Calvados