.Public enfants adolescents. A partir de 6 ans. gratuit Fais voyager tes petites papilles ! Apprendre une nouvelle recette savoureuse de smoothie avec des ingrédients d’ici et d’ailleurs*, à refaire à volonté chez toi avec tes parents ! Apprendre une nouvelle recette savoureuse de smoothie avec des ingrédients d’ici et d’ailleurs*, à refaire à volonté chez toi avec tes parents ! *Attention : peut contenir des allergènes > Venez nous retrouver de 15h à 16h (attention inscription obligatoire par mail kaleidospote@gmail.com) Compte tenu des places limitées, nous vous demandons d’arriver à l’heure SVP (les retardataires ne seront pas accepté) > Adresse sur la petite ceinture du 13e : 9 rue Auguste Mouchot Paris 13e > Tram 3 ou Bus 184 station Poterne des Peupliers ou Porte d’Italie Ligne 7 station Porte d’Italie Urbanescence 9 Rue Augustin Mouchot 75013 Paris Contact : +33768565934 kaleidospote@gmail.com https://www.facebook.com/kaleidospote https://www.facebook.com/kaleidospote

