Lezay Deux-Sèvres Atelier : réalisation d’une couronne murale en fleurs séchées , samedi 23 avril à 14h, 6 place du marché à Lezay chez Graines et Papilles. Un moment pour vous entre détente, artisanat et échanges. Tarif : 45 euros par personne. Vous pouvez réserver directement en boutique ou sur https://www.billetweb.fr/multi_event.php?user=99717. Téléphone : 06 51 38 28 34.

Atelier : réalisation d'une couronne murale en fleurs séchées , samedi 23 avril à 14h, 6 place du marché à Lezay chez Graines et Papilles. Un moment pour vous entre détente, artisanat et échanges. Tarif : 45 euros par personne. Vous pouvez réserver directement en boutique ou sur https://www.billetweb.fr/multi_event.php?user=99717. Téléphone : 06 51 38 28 34.

Atelier à destination des adultes et des enfants à partir de 10 ans.

Atelier à destination des adultes et des enfants à partir de 10 ans. pixabay

