2022-07-09 09:00:00 – 2022-07-09 11:30:00

Maraye-en-Othe 10160 Maraye-en-Othe Eur 45 50 Samedi 9 juillet : MARAYE EN OTHE – Atelier réalisation d’une cloche de fleurs séchées, de 9h à 11h30. Animé par Cyrielle, artisan fleuriste, au renard fleuri. Découvrez l’univers fleuri dans une démarche éco-responsable en réalisant votre cloche fleurie. Repartez avec votre réalisation. Tarif adhérent : 45 € – Non adhérent : 50 €. Matériel fourni. 6 pers maximum, sur inscription. Contact : niddecreateurs@yahoo.com – +33 (0)6 18 77 27 18 niddecreateurs@yahoo.com +33 6 18 77 27 18 Samedi 9 juillet : MARAYE EN OTHE – Atelier réalisation d’une cloche de fleurs séchées, de 9h à 11h30. Animé par Cyrielle, artisan fleuriste, au renard fleuri. Découvrez l’univers fleuri dans une démarche éco-responsable en réalisant votre cloche fleurie. Repartez avec votre réalisation. Tarif adhérent : 45 € – Non adhérent : 50 €. Matériel fourni. 6 pers maximum, sur inscription. Contact : niddecreateurs@yahoo.com – +33 (0)6 18 77 27 18 Nid de créateurs

