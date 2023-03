Atelier « Razmaket » autour de l’exposition « En résonances, Écritures de lumière » Place Sainte-Croix, 18 avril 2023, Loudun .

Atelier « Razmaket » autour de l’exposition « En résonances, Écritures de lumière »

Collégiale Sainte-Croix Place Sainte-Croix Loudun Vienne Place Sainte-Croix Collégiale Sainte-Croix

2023-04-18 15:30:00 – 2023-04-18

Place Sainte-Croix Collégiale Sainte-Croix

Loudun

Vienne

EUR 2 Pour les 4 à 7 ans sur inscription

Photographe-plasticien, Yves PHELIPPOT aime jouer avec l’image. Vibration, chose qui peut paraitre curieuse quand on parle photographie, pourtant c’est bien l’effet vibratoire qui interpelle face à ses panneaux de 3 mètres de long qui habilleront la nef et le chœur de la Collégiale.

Des œuvres qui se marient parfaitement avec les installations de Jean- Christophe ROUDOT, qui, fasciné par le sens ou la vie que peuvent avoir les objets, quels qu’ils soient, les assemblent dans des maquettes de tailles et matériaux variés.

+33 5 49 98 62 00 Mairie

Service Culture Loudun

Place Sainte-Croix Collégiale Sainte-Croix Loudun

