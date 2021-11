Cosne-Cours-sur-Loire Médiathèque de Cosne Cosne-Cours-sur-Loire, Nièvre Atelier Raspberry pi Médiathèque de Cosne Cosne-Cours-sur-Loire Catégories d’évènement: Cosne-Cours-sur-Loire

Médiathèque de Cosne, le mercredi 24 novembre à 17:00

Bienvenue dans le monde du Raspberry Pi ! Durée 1h – Public adulte en partenariat avec Nièvre médiation numérique

Nous allons vous accompagner dans la fabrication d'un ordinateur sur mesure pour vos besoins et pour pas cher. Le Raspberry Pi est un petit ordinateur complet et performant de moins de 100 euros qui facilite l'apprentissage de l'informatique pour le plus grand nombre.

Gratuit sur inscription, pass sanitaire

