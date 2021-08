Saint-Just-Saint-Rambert Médiathèque Loire Forez Loire, Saint-Just-Saint-Rambert Atelier Raspberry Pi à la médiathèque Médiathèque Loire Forez Saint-Just-Saint-Rambert Catégories d’évènement: Loire

Saint-Just-Saint-Rambert

Atelier Raspberry Pi à la médiathèque Médiathèque Loire Forez, 22 septembre 2021, Saint-Just-Saint-Rambert. Atelier Raspberry Pi à la médiathèque

Médiathèque Loire Forez, le mercredi 22 septembre à 15:00

Comprendre simplement le fonctionnement d’un ordinateur tout mini : le Raspberry Pi. Utilisation d’un logiciel d’exploitation dédié au rétrogaming : Recallbox. C’est parti pour le monde de l’émulation et une sélection de jeux originaux SF. En route pour jouer avec le monde merveilleux du pixel ! Mercredi 22 septembre 2021 à 15h Durée : 2h Public : à partir de 12 ans Sur inscription, sur place ou au 04 77 96 69 30 Accès en fonction des conditions sanitaires **Médiathèque Loire Forez- Montbrison** Médiathèque Loire Forez Montbrison 3 Place Eugène Baune 42600 Montbrison Source: [https://mediatheques.loireforez.fr/cms/articleview/id_profil/70/date/2021-09/render/ajax/id_module/3/select_id_categorie/all/id/1725](https://mediatheques.loireforez.fr/cms/articleview/id_profil/70/date/2021-09/render/ajax/id_module/3/select_id_categorie/all/id/1725)

Sur inscription. Accès en fonction des conditions sanitaires

Envie de construire une console de rétrogaming ? C’est possible ! Médiathèque Loire Forez 1 place Gapiand 42170 Saint Just Saint Rambert Saint-Just-Saint-Rambert Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-22T15:00:00 2021-09-22T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Just-Saint-Rambert Autres Lieu Médiathèque Loire Forez Adresse 1 place Gapiand 42170 Saint Just Saint Rambert Ville Saint-Just-Saint-Rambert lieuville Médiathèque Loire Forez Saint-Just-Saint-Rambert