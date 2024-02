Atelier Rapide, éthique et durable Installons Linux Cyber du Mix Mourenx, lundi 12 février 2024.

Linux est un système d’exploitation libre et gratuit qui remplace Windows, même les anciennes versions 7 et 8 qui n’ont plus de mises à jour !

Que ce soit pour raisons éthiques ou pour redonner une nouvelle vie à un ordinateur un peu ancien, voire très âgé, nous vous proposons d’installer Linux sur votre propre matériel. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-12 16:00:00

fin : 2024-02-12 19:00:00

Cyber du Mix 2 avenue Charles Moureu

Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

