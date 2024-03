Atelier RAP Espace Garonne – Gagnac-sur-Garonne Gagnac-sur-Garonne, mercredi 13 mars 2024.

Atelier RAP Événement à Gagnac Mercredi 13 mars, 16h00 Espace Garonne – Gagnac-sur-Garonne

Atelier d’écriture RAP

Le mercredi 13 mars de 16h à 17h30

Pour les jeunes de 12 à 25 ans

Animé par le collectif Alpha’B

En collaboration avec le CAJ

Sur inscription auprès du CAJ ou de votre bibliothèque (05 61 74 24 59, bibliotheque.mairie@gagnac-sur-garonne.fr)

Viens t’initier à l’écriture poétique et rythmique du rap avec le collectif Alpha’B ! Que tu aies déjà une pratique de l’écriture et du rap ou non, cet atelier te permettra de développer ton univers et ton style, d’aborder des questions de technique vocale et d’enregistrement et de (re)découvrir la culture hip-hop.

Espace Garonne – Gagnac-sur-Garonne 13 rue de Pessoles 31150 Gagnac-sur-Garonne Gagnac-sur-Garonne 31150 Haute-Garonne Occitanie