FransèchesFransèches Fransèches Fransèches Creuse, FRANSECHES Atelier RAM Fransèches Fransèches FransèchesFransèches Catégories d’évènement: Creuse

FRANSECHES

Atelier RAM Fransèches Fransèches, 16 novembre 2021, FransèchesFransèches. Atelier RAM 3 Masgot Fransèches Fransèches

2021-11-16 09:30:00 09:30:00 – 2021-11-16 11:30:00 11:30:00

Fransèches Creuse 3 Masgot Fransèches Creuse Fransèches De 9h30 à 11h30. Jauge limitée. Le Relais Assistantes Maternelles “Les Petits Ciatons” est présent à Masgot un mardi sur deux. Il accueille tous les enfants de moins de 6 ans accompagnés de leurs parents et/ou d’un adulte. De 9h30 à 11h30. Jauge limitée. 3 Masgot Fransèches Fransèches

dernière mise à jour : 2021-11-02 par OT Creuse Sud-Ouest

Détails Catégories d’évènement: Creuse, FRANSECHES Autres Lieu Fransèches Fransèches Adresse 3 Masgot Ville FransèchesFransèches lieuville 3 Masgot Fransèches Fransèches