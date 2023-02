PORTES OUVERTES ATELIER Atelier Raku Mezieres Mézières-lez-Cléry Catégories d’Évènement: Loiret

PORTES OUVERTES ATELIER Atelier Raku Mezieres, 30 mars 2023, Mézières-lez-Cléry. PORTES OUVERTES ATELIER 30 mars – 2 avril Atelier Raku Mezieres OUVERTURE DE MON ATELIER ET EXPOSITION VENTE Atelier Raku Mezieres 151 rue de la Palaudiere Mézières-lez-Cléry 45370 Loiret Centre-Val de Loire Atelier portes ouvertes CERAMIQUE RAKU Venez me renconter dans mon petit atelier pour un moment de partage.

Venez découvrir et comprendre les techniques particulières de mon travail : la cuisson Raku.

Cette terre chamottée qui va absorber l’émail pour ensuite jouer avec le feu.. défournée à 1000°, elle va craqueler, tressaillir et dans un cliquetis, aimer plonger dans des matériaux inflammables pour réveler ces marbrures dues au hasard et ces surfaces lunaires.

Mes pieces sont en exposition et à vendre sur place.

