Atelier « Raï Ta K7 » Bétonsalon, 22 mars 2023, Paris.

Le mercredi 22 mars 2023

de 14h30 à 16h30

. gratuit

publics@betonsalon.net

Découvrez l’exposition de Katia Kameli « Hier revient et je l’entends » à travers un atelier de pratique artistique pour tous•tes en compagnie de Susie Richard, d’après une pro­po­si­tion de Katia Kameli !

Rectangulaire, légère, en plas­ti­que, la K7 audio a marqué plus de trois géné­ra­tions. À l’heure de Deezer et de Spotify, l’équipe du centre d’art te pro­pose un voyage dans un passé pas si loin­tain : celui où la musi­que s’écoutait et s’échangeait sur bande magné­ti­que ! Lors de cet ate­lier, plonge-toi dans l’uni­vers de la musi­que raï et algé­rienne, enre­gis­tre ta propre K7 audio avec les chan­sons de ton choix et cus­to­mise sa jaquette.

Cet atelier prend place dans le cadre de l’exposition « Hier revient et je l’entends », de l’artiste Katia Kameli à Bétonsalon – centre d’art et de recherche et à l’ICI – Institut de Cultures d’Islam

Bétonsalon 9 esplanade Pierre Vidal-Naquet, Rez-de-chaussée de la Halle aux Farines 75013 Paris

Contact : https://www.betonsalon.net/spip.php?article1119 0145841756 info@betonsalon.net https://www.facebook.com/betonsalon/ https://www.facebook.com/betonsalon/ https://www.betonsalon.net/spip.php?article1119

Bétonsalon