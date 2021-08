Paris Institut des Cultures d'Islam île de France, Paris Atelier « Raï Ta K7 » avec Katia Kameli Institut des Cultures d’Islam Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Atelier « Raï Ta K7 » avec Katia Kameli Institut des Cultures d’Islam, 2 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 16h30 à 18h

gratuit

Lors de cet atelier les enfants enregistrent leur propre K7 audio avec les chansons raï de leur choix, customisent la jaquette à leur image pour devenir… des stars des années 80 ! Atelier jeune public à partir de 8 ans Rectangulaire, légère, en plastique, la K7 audio a marqué plus de trois générations. A l’heure de Deezer et de Spotify, l’artiste Katia Kameli prépare un voyage dans un passé pas si lointain : celui où un morceau de scotch et un stylo suffisaient à réparer et rembobiner une bande magnétique abîmée. Lors de cet atelier les enfants enregistrent leur propre K7 audio avec les chansons raï de leur choix, customisent la jaquette à leur image pour devenir… des stars des années 80 ! Katia Kameli est une artiste franco-algérienne pluridisciplinaire mêlant vidéo, son, dessin et installation. un événement organisé dans le cadre de Magic Barbès 2021 Animations -> Atelier / Cours Institut des Cultures d’Islam 19 rue Léon Paris 75018

Métro 4 Château Rouge

Contact :Institut des Cultures d’Islam communication@ici.paris https://www.institut-cultures-islam.org/ https://www.facebook.com/institut.cultures.islam Animations -> Atelier / Cours En famille;Enfants

Date complète :

2021-10-02T16:30:00+02:00_2021-10-02T18:00:00+02:00

photo : installation Ya Rayi de Katia Kameli, exposition Rock the Kasbah à l’Institut des Cultures d’Islam, 2017

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Institut des Cultures d'Islam Adresse 19 rue Léon Ville Paris lieuville Institut des Cultures d'Islam Paris