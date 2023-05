Atelier Radio Podcast : Crée ton billet d’humeur sportif ! Bibliothèque François Villon, 7 juin 2023, Paris.

Le mercredi 07 juin 2023

de 15h00 à 18h00

.Public enfants. A partir de 8 ans. gratuit

Création d’une émission de radio sous forme de podcast.

Animé par Stéphanie Masson, scénariste et productrice et Romain Baujard, réalisateur, créateur sonore et musicien.

En partenariat avec le CRL10- Centre Paris Anim’ Grange aux Belles

Traiter l’actualité sportive : comprendre comment les médias

radios ou autres ont évoqué un sujet sportif et apprendre à le traiter soi-même

sous la forme du billet d’humeur (par exemple, le ballon d’or de Karim Benzéma).

pour découvrir et apprendre le traitement du sujet,

le tournage et l’enregistrement radio.

Sur inscription à partir de 8 ans.

Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris

Contact : https://bibliotheques.paris.fr/ 01 42 41 14 30 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon/events https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon/events

