Lille guinguette de la paix Lille, Nord Atelier radio et image: éducation aux médias guinguette de la paix Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Atelier radio et image: éducation aux médias guinguette de la paix, 17 novembre 2021, Lille. Atelier radio et image: éducation aux médias

du mercredi 17 novembre au vendredi 19 novembre à guinguette de la paix

Cette année, dans le cadre du Festival des solidarités internationales de la ville de Lille, le SCI France se lie avec RPL Radio et l’association Soirée du 3eme Type pour organiser un atelier d’éducation aux médias à travers la thématique de la solidarité internationale. Au programme:: -explorer différents médias -créer ensemble une émission de radio en compagnie d’une journaliste radio -participer à un atelier d’analyse d’image cinématographique avec des passionnés de cinéma !

sur inscription

création d’une émission de radio guinguette de la paix 75 rue du chevalier francais lille Lille Saint-Maurice Pellevoisin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-17T09:00:00 2021-11-17T17:00:00;2021-11-18T09:00:00 2021-11-18T12:30:00;2021-11-19T09:00:00 2021-11-19T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu guinguette de la paix Adresse 75 rue du chevalier francais lille Ville Lille lieuville guinguette de la paix Lille