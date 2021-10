« Atelier Radio en ACM : Le pivot d’un développement intellectuel des jeunes ». Mouhoussone, 27 décembre 2021, Hajangoua.

« Atelier Radio en ACM : Le pivot d’un développement intellectuel des jeunes ».

du lundi 27 décembre au samedi 1 janvier 2022 à Mouhoussone

Objectifs : Le but de l’action est de : ● Favoriser la prise de parole en public et la maitrise de la langue française ; ● Rapprochez les jeunes à l’écriture et la lecture ; ● Lutter contre les lacunes en lectures et présentation d’expression écrite qui sont très marquant chez les plus jeunes. Desctiption : Afin que le média radiophonique soit un véritable outil pédagogique, l’animateur doit avoir un rôle très important : ● Il suscite la curiosité chez les enfants et les jeunes, il explique les possibilités de l’outil et insiste bien sur la liberté de création ; ● Il organise et accompagne le groupe de façon à ce que les émissions répondent aux objectifs fixés et soient adaptées aux souhaits et envies des enfants et des jeunes ; ● Il les aide et les aiguille dans leurs réflexions et leurs interrogations ; ● Il met en place un cadre qui permettra de favoriser l’autonomie, la prise de responsabilités et d’initiatives. Cette action est identifiée par l’association des parents d’élèves de Chiconi, l’éducation nationale et les membres et animateurs de l’association Chiconi FM. Le projet “Libérer la parole des enfants en ACM”, consiste à offrir aux jeunes un espace d’animation et réflexion pendant les ACM. Par groupe de 5 jeunes, ils choisissent un ou deux sujets parmi les thèmes divers et variés : -La création d’une amitié -La rentrée scolaire -L’union fait la force -L’importance de l’école -Le dérangement en classe -La nouvelle citoyenneté -Le salut au drapeau -Les vacances -La gentillesse -La situation de l’enfant Mahorais -Les Faits marquant l’année scolaire -La sagesse et l’intelligence -L’école maternelle -Les capacités des femmes et filles -Ce qu’ils ont retenu après la classe -La richesse de Mayotte -Le pouvoir -Les enfants doivent-ils avoir un téléphone ? -L’amour du prochain -Les parents colériques -Qui les enfants aiment-ils le plus ? Bénéficiaires : Les publics visés pour la réalisation de ce projet sont : toutes les jeunes participants au ACM proposés par Chiconi FM. Pour la réalisation de cette action, le public bénéficiaire sera composé des enfants/jeunes de 11/17 ans de la commune de Chiconi. Lieu de réalisation : Le projet sera réalisé dans le site labellisé Site Vouindzé Hajangua. Toutefois, il est aussi possible qu’un référent éducatif de la Bibliothèque de Chiconi soit associé au projet (d’où le travail de partenariat avec la Bibliothèque).

Chiconi – Hajangua

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Mouhoussone Hajangoua



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-27T10:00:00 2021-12-27T23:59:00;2021-12-28T00:00:00 2021-12-28T23:59:00;2021-12-29T00:00:00 2021-12-29T23:59:00;2021-12-30T00:00:00 2021-12-30T23:59:00;2021-12-31T00:00:00 2021-12-31T23:59:00;2022-01-01T00:00:00 2022-01-01T10:30:00