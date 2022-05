ATELIER “RACONTE TAPIS” Contrexéville Contrexéville Catégories d’évènement: Contrexéville

ATELIER "RACONTE TAPIS" Médiathèque A. Malraux 123 Rue Jean Moulin Contrexéville

2022-05-12 10:00:00 – 2022-05-12 11:00:00

Contrexéville Vosges Contrexéville En partenariat avec le Réseau Petite Enfance Terre d’Eau, assistez à l’atelier “Raconte Tapis” et visitez la médiathèque.

Une animation ludique autour de la lecture où le décor devient relief, les personnages s’animent et l’histoire prend forme. Public : les tout-petits accompagnés d’un parent, grand-parent, assistant.e maternel.le… bibliotheque@contrexeville.fr +33 3 29 08 18 12 https://contrexeville.bibli.fr/ MEDIATHEQUE DE CONTREXEVILLE

Médiathèque A. Malraux 123 Rue Jean Moulin Contrexéville

