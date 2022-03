Atelier “Raconte-moi une plante” Médiathèque Jules Verne Usson-du-Poitou Catégories d’évènement: Usson-du-Poitou

Atelier “Raconte-moi une plante” ——————————– ### Famille enfant/parent ou grand-parent Initiation à la botanique en rendant le public acteur de sa découverte. Les objectifs sont les suivants : – reconnaître des plantes communes – découvrir des usages liés aux plantes – fabriquer, créer, cuisiner ou dessiner avec les pantes choisies

Gratuit – Inscription souhaitée

Rdv à 14H aux jardins de la Clouère pour ramasser des feuilles de Chêne que nous utiliserons ensuite en teinture végétale (2 techniques différentes) Médiathèque Jules Verne 19, rue du Général de Gaulle 86350 Usson du Poitou Usson-du-Poitou Vienne

