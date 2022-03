Atelier “raconte-moi une plante” Médiathèque Jules Verne Usson-du-Poitou Catégories d’évènement: Usson-du-Poitou

Vienne

Atelier “raconte-moi une plante” Médiathèque Jules Verne, 25 avril 2022, Usson-du-Poitou. Atelier “raconte-moi une plante”

Médiathèque Jules Verne, le lundi 25 avril à 14:00

Atelier “Raconte-moi une plante” ——————————– Famille enfant/parent ou grand-parent ————————————- Initiation à la botanique en rendant le public acteur de sa découverte. Les objectifs sont les suivants : – reconnaître des plantes communes – découvrir des usages liés aux plantes – fabriquer, créer, cuisiner ou dessiner avec les pantes choisies

Gratuit – Inscription souhaitée

Après cueillette de pissenlits aux jardins de la Clouère, nous poursuiverons l’atelier à la médiathèque afin de découvrir comment cuisiner cette plante et torréfier ses racines Médiathèque Jules Verne 19, rue du Général de Gaulle 86350 Usson du Poitou Usson-du-Poitou Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-25T14:00:00 2022-04-25T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Usson-du-Poitou, Vienne Autres Lieu Médiathèque Jules Verne Adresse 19, rue du Général de Gaulle 86350 Usson du Poitou Ville Usson-du-Poitou lieuville Médiathèque Jules Verne Usson-du-Poitou Departement Vienne

Médiathèque Jules Verne Usson-du-Poitou Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/usson-du-poitou/

Atelier “raconte-moi une plante” Médiathèque Jules Verne 2022-04-25 was last modified: by Atelier “raconte-moi une plante” Médiathèque Jules Verne Médiathèque Jules Verne 25 avril 2022 Médiathèque Jules Verne Usson-du-Poitou Usson-du-Poitou

Usson-du-Poitou Vienne