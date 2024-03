Atelier R.B.K Ma capacité à résoudre des problèmes Coutances, lundi 13 mai 2024.

Atelier R.B.K Ma capacité à résoudre des problèmes Coutances Manche

Cet atelier est une invitation à vous mettre en mouvement pour vous aider à accéder à votre plein potentiel physique, mental et émotionnel.

Nous démarrons toujours la séance à partir d’un thème

Aujourd’hui nous abordons ma capacité à résoudre des problèmes !

Les outils que je partage avec vous sont issus de la méthode Brain Gym, des réflexes archaïques et de la kinésiologie.

Ces ateliers sont accessibles à tou.te.s, (à partir de 14 ans), les mouvements que je vous invite à pratiquer sont simples à pratiquer debout ou assis. Il ne s’agit pas d’un cours de gym !

Soyez curieux et rejoignez nous !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-13 18:30:00

fin : 2024-05-13 20:00:00

62A Rue Gambetta

Coutances 50200 Manche Normandie rebecca.zeboulon@gmail.com

