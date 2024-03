Atelier R.B.K Favoriser la concentration Coutances, lundi 24 juin 2024.

Atelier R.B.K Favoriser la concentration Coutances Manche

Cet atelier est une invitation à vous mettre en mouvement pour vous aider à accéder à votre plein potentiel physique, mental et émotionnel.

Nous démarrons toujours la séance à partir d’un thème

Aujourd’hui nous verrons comment améliorer notre capacité de concentration.

Les outils que je partage avec vous sont issus de la méthode Brain Gym, des réflexes archaïques et de la kinésiologie.

Ces ateliers sont accessibles à tou.te.s, (à partir de 14 ans), les mouvements que je vous invite à pratiquer sont simples à pratiquer debout ou assis. Il ne s’agit pas d’un cours de gym !

Soyez curieux et rejoignez nous !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-24 18:30:00

fin : 2024-06-24 20:00:00

62A Rue Gambetta

Coutances 50200 Manche Normandie rebecca.zeboulon@gmail.com

