Atelier Quiz “L’Europe en questions”

Atelier Quiz “L’Europe en questions”, 3 juin 2022, . Atelier Quiz “L’Europe en questions”

2022-06-03 18:30:00 18:30:00 – 2022-06-03 20:00:00 20:00:00 Avec la Maison de l’Europe Drôme Ardèche.

A la veille des législatives, venez tester vos connaissances sur l’Europe, ses institutions et découvrir ses anecdotes.

Seul.e ou en équipe, adultes et ado bienvenu.e.s ! dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville