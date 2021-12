Condé-sur-l'Escaut Médiathèque Le Quai Condé-sur-l'Escaut, Nord Atelier Quilling Médiathèque Le Quai Condé-sur-l'Escaut Catégories d’évènement: Condé-sur-l'Escaut

Nord

Atelier Quilling Médiathèque Le Quai, 22 janvier 2022, Condé-sur-l'Escaut. Atelier Quilling

Médiathèque Le Quai, le samedi 22 janvier 2022 à 14:00 À partir de 15 ans

Venez créer un cœur grâce à la technique du Quilling. Médiathèque Le Quai 13 Impasse Berthelot 59163 Condé-sur-L’Escaut Condé-sur-l’Escaut Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T14:00:00 2022-01-22T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Condé-sur-l'Escaut, Nord Autres Lieu Médiathèque Le Quai Adresse 13 Impasse Berthelot 59163 Condé-sur-L'Escaut Ville Condé-sur-l'Escaut lieuville Médiathèque Le Quai Condé-sur-l'Escaut