Atelier Qui s’y frotte, s’y pique ! Parking de la Maison des arts et de la nature Villesèquelande, mercredi 24 juillet 2024.

Atelier Qui s’y frotte, s’y pique ! A travers différents jeux et activités, venez découvrir comment lutter contre les moustiques tigres, les tiques et les chenilles processionnaires avec Les Petits Débrouillards. Mercredi 24 juillet, 14h00 Parking de la Maison des arts et de la nature

Début : 2024-07-24T14:00:00+02:00 – 2024-07-24T17:00:00+02:00

Fin : 2024-07-24T14:00:00+02:00 – 2024-07-24T17:00:00+02:00

Parking de la Maison des arts et de la nature 32 rue Georges Brassens, 11170, Villesèquelande Villesèquelande 11170 Aude Occitanie

