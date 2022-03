Atelier « Qu’est-ce qui cloche? » Besançon Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Besançon Doubs EUR 0 Une médiatrice scientifique vous accueille à la Petite Ferme pour aborder l’histoire de la domestication. Pour quelles raisons la poule pond-elle plus de 200 œufs par an ? Pourquoi les lapins béliers ont-ils les oreilles qui tombent ? L’occasion de questionner notre rapport aux animaux, qu’ils soient domestiques ou sauvages. Public concerné : à partir de 7 ans / famille +33 3 81 87 83 33 https://www.citadelle.com/agenda/atelier-quest-ce-qui-cloche/ Une médiatrice scientifique vous accueille à la Petite Ferme pour aborder l’histoire de la domestication. Pour quelles raisons la poule pond-elle plus de 200 œufs par an ? Pourquoi les lapins béliers ont-ils les oreilles qui tombent ? L’occasion de questionner notre rapport aux animaux, qu’ils soient domestiques ou sauvages. Public concerné : à partir de 7 ans / famille Citadelle 99 Rue des Fusillés de la Résistance Besançon

