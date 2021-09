Atelier Quellesoit, maison du XVIe siècle Abbeville, 18 septembre 2021, Abbeville.

Atelier Quellesoit, maison du XVIe siècle 2021-09-18 – 2021-09-18

Abbeville Somme Abbeville

Cette maison typique du XVIe siècle a échappé aux bombardements de 1940. Sa façade est ornée de sculptures à caractère religieux, de scènes de genre et animalières. L’ancienne bâtisse accueille désormais l’atelier de l’artiste

Véronique Soitel, qui y propose des cours et des stages de peinture, sculpture et céramique.

Les visiteurs pourront cette année découvrir l’exposition des travaux réalisés par les élèves de l’atelier.

Visite libre de l’exposition d’oeuvres de Véronique Soitel

Samedi 10h-12h30 14h-19h

Dimanche 10h18h gratuit

Cours d’initiation au modelage :

Samedi de 15H à 17H/ Dimanche 10h à 12h ( réservation obligatoire jauge limitée)

quellesoit@gmail.com +33 6 45 60 85 01

Mme SOITEL

