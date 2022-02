Atelier : Quelle tête pour mon ammonite ? Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Le Havre Seine-Maritime Atelier : Quelle tête pour mon ammonite ? Un atelier de céramique avec NoMie qui laisse place à l’imagination. « Les fossiles les plus courants sont les fossiles d’ammonites. C’est en tout cas la première image qui m’est venue en tête quand on m’a parlé de la prochaine exposition au Muséum. Je vous propose de reproduire à l’aide d’argile une belle coquille d’ammonite. Nous nous servirons de moule en plâtre et de plaque de terre. Quand la coquille de l’animal sera reconstituée, nous nous occuperons du mollusque qui habite celle-ci… Attention liberté totale dans l’aspect du céphalopode ! » Tout le matériel est fourni – De 9 à 12 ans. Date : Le samedi 19 mars à 14h30

museum@lehavre.fr +33 2 35 41 37 28 https://www.museum-lehavre.fr/

Réservation conseillée à l'accueil du Muséum ou en ligne

