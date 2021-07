Brétigny-sur-Orge Quartier Branly Brétigny-sur-Orge, Essonne Atelier Quelconque Quartier Branly Brétigny-sur-Orge Catégories d’évènement: Brétigny-sur-Orge

Quartier Branly, le mardi 27 juillet à 17:00

Dans les années 90, les Club Kids enflammaient les dancefloors New-Yorkais avec leurs soirées et leurs déguisements aussi loufoques qu’extravagants, mêlant univers fantaisiste et enfantin dans une explosion de couleurs et de paillettes. Pour cet atelier, les participants sont invités à s’inspirer de ces personnages rocambolesques pour créer un alter-égo poétique ou monstrueux. À partir d’accessoires tels que des peluches, de vieux jouets, des abat-jours et bien d’autres babioles qui trouveront ici une nouvelle vie, il s’agira de fabriquer une coiffe ou un masque pour faire revivre un peu de cette communauté solidaire, bizarre et tendre à l’occasion d’un portrait photo !

Rendez-vous au quartier Branly, en partenariat avec le centre socioculturel Nelson Mandela.

Un atelier conçu par Vinciane Mandrin pour fabriquer des masques loufoques à partir d'éléments de récupération.

2021-07-27T17:00:00 2021-07-27T19:00:00

