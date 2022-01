Atelier : Quand les animaux s’invitent dans les tableaux Saint-Quentin, 22 janvier 2022, Saint-Quentin.

Atelier : Quand les animaux s’invitent dans les tableaux Saint-Quentin

2022-01-22 15:30:00 – 2022-01-22 17:00:00

Saint-Quentin Aisne

L’animal au centre de tout ! Il est possible de parler d’anthropomorphisme, c’est-à-dire : l’attribution de caractéristiques humaines à un animal. Ces caractéristiques peuvent être liées au comportement ou à la morphologie.

L’Art de l’anthropomorphisme peut être critique, politique, caricatural mais il peut également être humoristique et sentimental.

C’est ce que nous allons pouvoir travailler durant cet atelier. En revisitant de façons décalées des peintures issues du genre classique telles que des portraits princiers en y introduisant des animaux. Pour ce faire, des modèles et des images seront mis à votre disposition et vous serez guidé dans votre processus de création. Il est également possible de vous munir de photographies, photocopies de vos animaux de compagnie pour repartir avec une création encore plus spéciale et personnelle.

Atelier pour tous.

Tarif unique de 4€.

Inscriptions à la galerie Saint-Jacques ou au 03.23.06.93.74

L’animal au centre de tout ! Il est possible de parler d’anthropomorphisme, c’est-à-dire : l’attribution de caractéristiques humaines à un animal. Ces caractéristiques peuvent être liées au comportement ou à la morphologie.

L’Art de l’anthropomorphisme peut être critique, politique, caricatural mais il peut également être humoristique et sentimental.

C’est ce que nous allons pouvoir travailler durant cet atelier. En revisitant de façons décalées des peintures issues du genre classique telles que des portraits princiers en y introduisant des animaux. Pour ce faire, des modèles et des images seront mis à votre disposition et vous serez guidé dans votre processus de création. Il est également possible de vous munir de photographies, photocopies de vos animaux de compagnie pour repartir avec une création encore plus spéciale et personnelle.

Atelier pour tous.

Tarif unique de 4€.

Inscriptions à la galerie Saint-Jacques ou au 03.23.06.93.74

L’animal au centre de tout ! Il est possible de parler d’anthropomorphisme, c’est-à-dire : l’attribution de caractéristiques humaines à un animal. Ces caractéristiques peuvent être liées au comportement ou à la morphologie.

L’Art de l’anthropomorphisme peut être critique, politique, caricatural mais il peut également être humoristique et sentimental.

C’est ce que nous allons pouvoir travailler durant cet atelier. En revisitant de façons décalées des peintures issues du genre classique telles que des portraits princiers en y introduisant des animaux. Pour ce faire, des modèles et des images seront mis à votre disposition et vous serez guidé dans votre processus de création. Il est également possible de vous munir de photographies, photocopies de vos animaux de compagnie pour repartir avec une création encore plus spéciale et personnelle.

Atelier pour tous.

Tarif unique de 4€.

Inscriptions à la galerie Saint-Jacques ou au 03.23.06.93.74

Unsplash

Saint-Quentin

dernière mise à jour : 2022-01-18 par