Atelier : Quand la nature s’entraide Museum centre-ville, 22 février 2022, Toulouse.

Museum centre-ville, le mardi 22 février à 15:00

Quand la nature s’entraide ————————– Pour beaucoup de gens, le monde vivant semble se résumer à la loi du plus fort. L’organisme le plus évolué dominerait l’organisme plus faible, très souvent transformé en repas. La loi de la jungle serait dur, mais c’est la loi… Et bien non : la prédation et la compétition ne sont que des aspects des très nombreuses relations existantes dans le monde vivant. Nous vous invitons à découvrir la richesse de l’entraide et de la coopération entre les espèces végétales et animales à partir d’exemples étonnants, poétiques et amusants. **Sur inscription à l’accueil, dans la limite des places disponibles.** **Cet atelier est accessible au public en situation de handicap mental, cognitif et psychique.** Inscription uniquement pour les publics en situation de handicap [museum.accessibilite@toulouse-metropole.fr](mailto:museum.accessibilite@toulouse-metropole.fr) _Crédit photo : © Christian Nitard_

Entrée libre

A partir de 7 ans, dans le cadre de la saison Naturez-vous !

Museum centre-ville 35 allées jules guesde toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-22T15:00:00 2022-02-22T15:30:00